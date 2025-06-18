Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük heyeti, Eflani ilçesinde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Karabük heyeti, Eflani ilçesinde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçeye yapılan doğal gaz yatırımlarını yerinde inceledi.

        Eflani'de başlayan doğal gaz projesi kapsamında ilçenin çeşitli mahallelerinde doğal gaz hattı döşeme işlemleri sürdürülüyor.

        İlk etapta ana hat bağlantıları tamamlanacak, ardından hanelere ve iş yerlerine doğal gaz arzı sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Çalışmaların hızla tamamlanarak belirli bölgelere kış aylarına kadar doğal gaz verilmesi planlanıyor.

        AK Parti heyetine, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın ve AK Parti Eflani İlçe Teşkilatı eşlik etti.

        - Karabük Berberler ve Kuaförler Odasından yaşlılara bakım desteği

        Karabük Berberler ve Kuaförler Odasına üye meslek mensupları, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, tıraş ve bakım hizmeti sundu.

        Yücel Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret eden berber ve kuaförler, yaşlılarla sohbet ederek onlara moral kaynağı oldu.

        Ziyaret kapsamında yaşlıların saç kesimi, el bakımı ve hijyen uygulamaları yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Karabük'te çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü
        Karabük'te çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü
        Karabük'te demir yolu kenarları yangın riskine karşı temizlendi
        Karabük'te demir yolu kenarları yangın riskine karşı temizlendi
        Karabük'te yeni sosyal tesisin yapımına başlandı
        Karabük'te yeni sosyal tesisin yapımına başlandı
        Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te içme suyu destekleme kuyuları açılıyor
        Karabük'te içme suyu destekleme kuyuları açılıyor