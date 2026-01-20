Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Valisi Çağatay, ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, ilk ziyaretini Şehit Nuri Özcan'ın ailesine gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Valisi Çağatay, ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, ilk ziyaretini Şehit Nuri Özcan'ın ailesine gerçekleştirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Çağatay, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailesini ziyaret etti.


        Çağatay, ziyarette şehidin babası Mehmet ve annesi Şamiye Özcan'a taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

        Ziyarette, Çağatay tarafından şehit ailesine, Türk bayrağının yer aldığı plaket takdim edildi.

        Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çağatay, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, şehitlerin milletin gönlünde müstesna yere sahip olduğunu ifade etti.

        Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Kızının erkek arkadaşını tüfekle yaralayan baba adliyeye sevk edildi
        Kızının erkek arkadaşını tüfekle yaralayan baba adliyeye sevk edildi
        Vali Çağatay'ın ilk ziyareti şehidin baba evi oldu
        Vali Çağatay'ın ilk ziyareti şehidin baba evi oldu
        Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
        Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
        Karatede hedef 81 ilde temsilcilik
        Karatede hedef 81 ilde temsilcilik
        Karabük'te sıcak saatler: Kapısına gelen kızının erkek arkadaşını av tüfeği...
        Karabük'te sıcak saatler: Kapısına gelen kızının erkek arkadaşını av tüfeği...
        Karabük'te tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Karabük'te tüfekle vurulan kişi yaralandı