Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskipazar ilçesinde de Arslanlar köyü Tarla içi mevkisinde hareket eden traktörün el frenini çekmeye çalışan R.Ç. (62), aracın altında kaldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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