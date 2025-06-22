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        Karabüklü çift, özel izinle diktikleri salep orkidesinden 60 kilogram ürün elde etti

        ORHAN KUZU - Karabük'te 2 yıl önce salep orkidesi yetiştirmeye başlayan Gün çifti, bu yıl ektikleri 1500 fideden yaklaşık 60 kilogram ürün elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:15
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        Karabüklü çift, özel izinle diktikleri salep orkidesinden 60 kilogram ürün elde etti
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        ORHAN KUZU - Karabük'te 2 yıl önce salep orkidesi yetiştirmeye başlayan Gün çifti, bu yıl ektikleri 1500 fideden yaklaşık 60 kilogram ürün elde etti.

        Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan ve Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle Karabük'te ekimi yapılan salep orkidesi, sezonun iyi geçmesiyle üreticilerini sevindirdi.

        Kendi imkanlarıyla faturalı salep yumrusu temin eden Yavuz ve Fatma Gün çifti, üretime başlamadan önce Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurarak izin aldı.

        Merkeze bağlı Kapullu Mahallesi'nde 2 yıl önce üretime başlayan Gün çifti için salep orkidesi yeni kazanç kapısı oldu. Bu yıl 1500 fide diken çift, 60 kilogram ürün elde etti.

        Gelecek yıllarda üretim alanını artırmayı hedefleyen çift, salep yetiştiriciliğini gençlere de tavsiye ediyor.

        - "Salep üretiminin getirisi iyi"

        42 yaşındaki Yavuz Gün, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır salep yetiştirdiğini söyledi.

        Salep üretiminin getirisinin iyi olduğunu belirten Gün, "Güzel bir sezon geçti. Memnunuz. Bu yıl 1500 fide diktik. Hasat sonunda 60 kilograma yakın yumru aldık. Seneye 9 bin fide dikmek istiyorum. Herkese salep üretimini tavsiye ederim. Bilgi ve birikimlerimi sunarım." diye konuştu.

        Gün, Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Yardımcı oluyorlar. Sıkıştığımız yerde danışmanlık yapıyorlar. Bu işten çok memnunuz. Şu an 300 metrekare alanda üretim yapıyoruz ama üretim alanımızı 4-5 dekara kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Eşim ve çocuklarla ailecek üretim yapıyoruz. Gençlere salep üretimini tavsiye ederim."

        Yavuz Gün'ün eşi 34 yaşındaki Fatma Gün de salep üretiminin ailecek yapılabilecek bir iş olduğunu anlattı.

        Ürünlerin bu yıl beklentilerinin üstünde çıktığını dile getiren Gün, "Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi. Yapılabilecek bir iş." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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