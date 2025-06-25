Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım

Karabük Belediyesi, kent genelinde altyapı ve üstyapı sorunlarını uzun vadeli çözümlerle ortadan kaldırmak amacıyla Ergenekon Mahallesi'nde kapsamlı dönüşüm süreci başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallenin yanı sıra Yeşil Mahalle, Adatepe, Şirinevler ve Yenişehir gibi çevre bölgeleri de etkileyen çalışmalarla, teknik altyapının yenilenmesi ve yaşam alanlarının kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, mahalledeki kanalizasyon hattı yıllardır süregelen kapasite yetersizliği nedeniyle tamamen yenileniyor. Yeni sistem, bölgenin ihtiyaçlarına en az 40 yıl süreyle hizmet verecek şekilde planlanıyor.

Aynı zamanda, içme suyu arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni içme suyu hatları döşenerek bölgedeki su altyapısı güçlendiriliyor.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra 2 bin metrelik yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı ve görsel iyileştirme uygulamaları, asfalt serimi, kaldırım yenileme, peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma sistemlerinin kurulumu gibi üstyapı uygulamaları da eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.