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        Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım

        Karabük Belediyesi, kent genelinde altyapı ve üstyapı sorunlarını uzun vadeli çözümlerle ortadan kaldırmak amacıyla Ergenekon Mahallesi'nde kapsamlı dönüşüm süreci başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:31
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        Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım
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        Karabük Belediyesi, kent genelinde altyapı ve üstyapı sorunlarını uzun vadeli çözümlerle ortadan kaldırmak amacıyla Ergenekon Mahallesi'nde kapsamlı dönüşüm süreci başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallenin yanı sıra Yeşil Mahalle, Adatepe, Şirinevler ve Yenişehir gibi çevre bölgeleri de etkileyen çalışmalarla, teknik altyapının yenilenmesi ve yaşam alanlarının kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında, mahalledeki kanalizasyon hattı yıllardır süregelen kapasite yetersizliği nedeniyle tamamen yenileniyor. Yeni sistem, bölgenin ihtiyaçlarına en az 40 yıl süreyle hizmet verecek şekilde planlanıyor.

        Aynı zamanda, içme suyu arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni içme suyu hatları döşenerek bölgedeki su altyapısı güçlendiriliyor.

        Altyapı çalışmalarının yanı sıra 2 bin metrelik yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı ve görsel iyileştirme uygulamaları, asfalt serimi, kaldırım yenileme, peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma sistemlerinin kurulumu gibi üstyapı uygulamaları da eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehrin büyüyen ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalar sırasında yaşanabilecek geçici toz, gürültü ve ulaşım aksaklıkları için hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Hedefimiz daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir Karabük inşa etmektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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