Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Üniversitesinden çevre dostu faz değiştiren malzeme projesi

        Karabük Üniversitesinde geliştirilen projeyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) sinter tesislerinden çıkan meros atığının (sinter külü) yapı sektöründe yeniden kullanılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesinden çevre dostu faz değiştiren malzeme projesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Üniversitesinde geliştirilen projeyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) sinter tesislerinden çıkan meros atığının (sinter külü) yapı sektöründe yeniden kullanılması hedefleniyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı danışmanlığında, Araştırma Görevlisi Ebru Kılıç Bakırhan tarafından yürütülen proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı ve bu program kapsamında yer alan 1002‑A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

        Yıllık üretimi yaklaşık 50 bin ton olan bu atığın, çevreye zarar vermek yerine ısı depolama ve enerji verimliliği sağlayan yapı malzemesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

        Yapılan ön testlerde, meros atığının içerdiği bileşiklerin ısı depolayıp geri salma özelliği kullanılarak yenilikçi malzemeye eklenmesinin mümkün olduğu tespit edildi.

        Bu sayede geliştirilecek malzemenin, duvar veya cephe sistemlerine entegre edilerek iç mekan sıcaklığını dengelemesi ve pasif ısıtma-soğutma sağlaması bekleniyor.

        Bu özellik, özellikle enerji tüketiminin yoğun olduğu kentlerde, binalarda enerji harcamalarını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayılı, araştırmanın hem enerji verimliliği hem de döngüsel ekonomi açısından önemli örnek teşkil ettiğini kaydetti.


        Kayılı, çalışmada KARDEMİR'in yüksek miktarda çıkan meros atıklarını yapı malzemesi katkısı olarak kullanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu katkıyla iç mekanda ısı depolama ve sonrasında geri verme özelliğini aktifleştirdiğimiz yapı malzemesi geliştiriyoruz. Böylelikle iç mekan ısıl konforunu enerji etkin biçimde sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Çalışmanın çevreye duyarlı üretim anlayışına da katkı sunduğunu dile getiren Kayılı, "Sanayi atıklarını döngüsel ekonomi kapsamında yeniden değerlendirmek, sürdürülebilir mimarlığın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışma hem enerji verimliliğine katkı sağlayacak hem de çevresel yükü azaltarak yeni nesil enerji etkin yapı malzemelerinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Karabük'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimi yapıldı
        Karabük'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimi yapıldı
        KBÜ ile Slow Food Türkiye arasında iş birliği
        KBÜ ile Slow Food Türkiye arasında iş birliği
        Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sah...
        Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sah...
        KBÜ mezunları ve akademisyenlerinin kurduğu 3 firmaya SOGREEN desteği
        KBÜ mezunları ve akademisyenlerinin kurduğu 3 firmaya SOGREEN desteği
        Rektör Kırışık'tan Kültür ve Turizm Bakanlığına iş birliği ziyareti
        Rektör Kırışık'tan Kültür ve Turizm Bakanlığına iş birliği ziyareti
        Rektör Kırışık, Eflani MYO Akademik Kurulu'na katıldı
        Rektör Kırışık, Eflani MYO Akademik Kurulu'na katıldı