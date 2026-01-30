Karabük Üniversitesinden çevre dostu faz değiştiren malzeme projesi

Karabük Üniversitesinde geliştirilen projeyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) sinter tesislerinden çıkan meros atığının (sinter külü) yapı sektöründe yeniden kullanılması hedefleniyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı danışmanlığında, Araştırma Görevlisi Ebru Kılıç Bakırhan tarafından yürütülen proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı ve bu program kapsamında yer alan 1002‑A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde destek almaya hak kazandı.



Yıllık üretimi yaklaşık 50 bin ton olan bu atığın, çevreye zarar vermek yerine ısı depolama ve enerji verimliliği sağlayan yapı malzemesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.



Yapılan ön testlerde, meros atığının içerdiği bileşiklerin ısı depolayıp geri salma özelliği kullanılarak yenilikçi malzemeye eklenmesinin mümkün olduğu tespit edildi.



Bu sayede geliştirilecek malzemenin, duvar veya cephe sistemlerine entegre edilerek iç mekan sıcaklığını dengelemesi ve pasif ısıtma-soğutma sağlaması bekleniyor.



Bu özellik, özellikle enerji tüketiminin yoğun olduğu kentlerde, binalarda enerji harcamalarını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayılı, araştırmanın hem enerji verimliliği hem de döngüsel ekonomi açısından önemli örnek teşkil ettiğini kaydetti.





Kayılı, çalışmada KARDEMİR'in yüksek miktarda çıkan meros atıklarını yapı malzemesi katkısı olarak kullanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu katkıyla iç mekanda ısı depolama ve sonrasında geri verme özelliğini aktifleştirdiğimiz yapı malzemesi geliştiriyoruz. Böylelikle iç mekan ısıl konforunu enerji etkin biçimde sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



Çalışmanın çevreye duyarlı üretim anlayışına da katkı sunduğunu dile getiren Kayılı, "Sanayi atıklarını döngüsel ekonomi kapsamında yeniden değerlendirmek, sürdürülebilir mimarlığın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışma hem enerji verimliliğine katkı sağlayacak hem de çevresel yükü azaltarak yeni nesil enerji etkin yapı malzemelerinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

