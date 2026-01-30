Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

        Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 1600 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:09 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:09
        Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 1600 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen çekiliş töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı konuşmada, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

        Karabük'ü çok yakından bildiğini söyleyen Bulut, "Vatandaşları konut sahibi yapmaya çalışıyoruz. Konut edinme hakkı insanlık hakkıdır. Bu konut edinimi konusunda erişilebilir konut edinmeyi, ucuz konut edinmeyi hedef olarak dünya ortaya koyar." dedi.

        Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın derdiyle dertlendiğini vurgulayarak, "2003'te TOKİ'yi yeniden yapılandırarak, hem idari hem mali yapısını güçlendirerek Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut yapımına vesile oldu. Hedef olarak da 'Evi olmayan tek bir vatandaşım kalmayana dek sürdüreceğiz.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal konut üretiminde sayıyı öncelik almakla, niceliğin yanında niteliği daha fazla önemsediği konular var. Nedir bu? Şehirlerimizin yatay mimariyle, mahalle kültürünü yaşatacak mahallelerden oluşması." diye konuştu.

        "TOKİ'nin deprem bölgesinde bir konutu dahi yıkılmadı. Çok doğru bir tasarım, çok sıkı bir denetimle biz bunları başardık." diyen Bulut, 2019'dan itibaren 50 bin, 100 bin, 250 bin, 500 bin konut kampanyasını düzenlediklerini, yaptıklarının, yapacaklarının teminatı anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

        Karabük Valisi Oktay Çağatay da TOKİ'nin Karabük'te çok güzel hizmetleri olduğunu ifade etti. Devam eden çalışmaların da olduğunu anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

        "İnşallah bu çalışmalarımız da onları taçlandıracak. Kurada çıkan vatandaşlarımızı bir an önce, diğer vatandaşlarımızın tamamını inşallah en kısa zamanda sıcak yuvalarına kavuşturacak. Biz Sayın Bakanımızla Adıyaman'da asrın, dünya tarihinin belki en büyük depremlerinden birisinde mesai yapmıştık. Orada şunu gördüm. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yapmış olduğu hiçbir konutta neredeyse zayiat meydana gelmemişti. Bu hakikaten gururla anılacak bir mevzudur."

        Programda, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

