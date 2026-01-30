Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        KARDEMİR, uzun yıllar görev yapan yöneticilere onur gecesi düzenledi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bünyesinde uzun yıllar görev yapan İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan ile Haddehaneler Direktörü Sait Hadutoğlu için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR, uzun yıllar görev yapan yöneticilere onur gecesi düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bünyesinde uzun yıllar görev yapan İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan ile Haddehaneler Direktörü Sait Hadutoğlu için veda programı düzenlendi.

        Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Mühendisler Kulübü'nde gerçekleştirilen programa, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Aydın ve Suat Sarıgül, KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ile üst düzey yöneticiler ve direktörler katıldı.

        Programda konuşan Aycan ve Hadutoğlu, görev süreleri boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, KARDEMİR çatısı altında hizmet vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Oflaz da her iki yöneticiye kuruma sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve başarı temennilerini iletti.

        Program, Aycan ve Hadutoğlu'na KARDEMİR'e uzun yıllar verdikleri özverili hizmetlerin anısına takdim edilen teşekkür plaketleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Karabük'te su samuru görüntülendi
        Karabük'te su samuru görüntülendi
        Başkan Çetinkaya Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Başkan Çetinkaya Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Karabük'te öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar sürüyor
        Karabük'te öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar sürüyor
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu
        TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu