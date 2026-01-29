Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, esnafı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Çetinkaya, esnafın talep ve beklentilerini dinleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyaret kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelen Çetinkaya, vatandaşların günlük yaşama ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, şehir yönetiminde sahada olmayı ve istişare kültürünü esas aldıklarını belirterek, "Karabük'te hizmet anlayışımızın merkezinde hemşehrilerimiz yer alıyor. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan aldığımız her geri bildirim, şehrimizin geleceğine dair attığımız adımlarda yol gösterici oluyor. Daha düzenli, daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Çetinkaya, Ankara Caddesi'ne ilişkin "yıkım" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

        - Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 2025'in en iyi belgesel film festivali seçildi

        Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 2025'in en iyi belgesel film festivali seçildi.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, sinema yazarı ve araştırmacı Hayri Çölaşan tarafından hazırlanan 2025 Yılı Sinema Yıllığı'nda "En İyi Belgesel Film Festivali" olarak yer aldı.

        Safranbolu'da düzenlenen festival, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda belgeselcinin yanı sıra sanatseveri de ağırlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, elde edilen başarının festivalin yıllar içinde ortaya koyduğu istikrarlı ve nitelikli çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydetti.

        - Yıldız, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        Türkiye Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve İl Başkanı Kerem Demir, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Vali Oktay Çağatay'la görüşen Yıldız ve Demir, daha sonra Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile bir araya geldi.

        Görüşmelerde, platform tarafından ülkede ve Karabük'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Eskipazar'da bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nin kıymetli bir miras olduğunu "Özellikle UNESCO süreci başladıktan sonra ziyaretçi sayısında olağan bir artış sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu
        TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu
        Yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı
        Yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı
        AK Parti Milletvekili Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi
        AK Parti Milletvekili Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi
        Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incele...
        Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incele...
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu