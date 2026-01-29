Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        AK Parti Milletvekili Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:44
        AK Parti Milletvekili Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi
        Şahin beraberindeki Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve daire müdürleriyle yapımı devam eden Beşbinevler Sosyal Tesisleri ve çevresinde oluşturulan park ile yeşil alanları gezdi.

        Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, daha sonra 100. Yıl ve Ergenekon mahallelerinde sürdürülen faaliyetleri yerinde değerlendirerek bilgi aldı.

        Şahin, program kapsamında yenilenen terminal binası inşaat alanını ziyaret etti.

        Yapılan hizmetlerin Karabük'ün yaşam kalitesine katkı sunduğunu ifade eden Şahin, belediyecilik hizmetlerinin planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.


        Belediye Başkanı Çetinkaya da Karabük'ün ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

