AK Parti Milletvekili Şahin, Karabük Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.



Şahin beraberindeki Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve daire müdürleriyle yapımı devam eden Beşbinevler Sosyal Tesisleri ve çevresinde oluşturulan park ile yeşil alanları gezdi.



Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, daha sonra 100. Yıl ve Ergenekon mahallelerinde sürdürülen faaliyetleri yerinde değerlendirerek bilgi aldı.



Şahin, program kapsamında yenilenen terminal binası inşaat alanını ziyaret etti.



Yapılan hizmetlerin Karabük'ün yaşam kalitesine katkı sunduğunu ifade eden Şahin, belediyecilik hizmetlerinin planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.





Belediye Başkanı Çetinkaya da Karabük'ün ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

