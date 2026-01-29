Habertürk
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:35
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, üniversite ile kamu kurumları arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.

        Rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. Hasan Solmaz ile genel sekreter Lütfü Köm'ün de katıldığı görüşmede, Karabük'ün eğitim, bilim, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek ortak çalışma alanlarının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.

        Ziyarette KBÜ'nün akademik çalışmaları, toplumsal fayda odaklı projeleri ve bölgesel kalkınmaya katkı sunan faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çağatay, Karabük'te yürütülecek hizmetlerde KBÜ ile temas halinde olacaklarını bildirdi.

        - Rektör Prof. Dr. Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, TDV Karabük Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, TDV Karabük Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, buluşmada, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim alan öğrencilerle sağlık alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Programda öğrencilerin görüş ve önerileri dinlendi.

        - Rektör Kırışık, Eflani'de belediye ve gençlik merkezini ziyaret etti

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eflani Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Eflani Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırışık, Belediye Başkanı Hüsnü Akın'la makamında bir araya geldi.

        Ziyarette, KBÜ ile Eflani Belediyesi arasında yürütülebilecek işbirliği alanları, Eflani Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu ve ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunabilecek projeler değerlendirildi.

        Daha sonra gençlik merkezine geçen Kırışık, çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Sosyal ve sportif alanları inceleyen Kırışık, gençlerle sohbet ederek etkinliklere eşlik etti.

