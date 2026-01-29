Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te su samuru görüntülendi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde bir gölette görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 20:30 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te su samuru görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük’ün Eflani ilçesinde bir gölette görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bostancılar Göleti’nde su samurunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, buz tutan gölette bir süre yürüyen su samurunun daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Başkan Çetinkaya Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Başkan Çetinkaya Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Karabük'te öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar sürüyor
        Karabük'te öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar sürüyor
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu
        TUTAP Başkanı Yıldız'dan Hadrianapolis Antik Kenti vurgusu
        Yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı
        Yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı