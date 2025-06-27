Karabük'te yapılan "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması" ilk mezunlarını verdi

Karabük'te sanayi-okul işbirliğinin önemli bir örneği olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işbirliğinde düzenlenen "İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının" ilk mezunları düzenlenen törenle belgelerini aldı.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki törene, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, KARDEMİR çalışanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, "Eğitim, bir milletin kaderini değiştiren en güçlü silahtır." sözünü hatırlatarak, KARDEMİR ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yıl önce imzalanan protokol kapsamında eğitimlerini tamamlayan 30 öğrencinin nitelikli iş gücüne katılmaya hazırlandığını, projenin hem öğrencilerin geleceği hem de Türkiye'nin sanayi üretimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.