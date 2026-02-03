Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen "Dijitalleşen Su Yönetimi ile Sürdürülebilir Sanayi" projesine stratejik danışmanlık sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:20
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen "Dijitalleşen Su Yönetimi ile Sürdürülebilir Sanayi" projesine stratejik danışmanlık sağlıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak'ta imzalanan sözleşmeyle hayata geçen proje, sanayide kaynak verimliliği ve dijitalleşme alanında bölgeye vizyon kazandırıyor.

        Hazırlanacak 5 yıllık stratejik yol haritasıyla Bartın OSB'nin su verimliliği performansının geliştirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz, üniversitenin kamu ve özel sektöre yönelik akredite test hizmetlerinin yanı sıra yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliği projelerinde öncü rol üstlendiğini belirtti.

        Demirsöz, projenin sanayi kuruluşlarına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Proje sayesinde sanayi kuruluşları su tüketimlerini daha şeffaf, ölçülebilir ve yönetebilir hale gelecek. Bu durum hem yasal yükümlülüklere uyumu kolaylaştıracak hem de işletmelerin maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracak. Bölge açısından ise Bartın OSB'nin su verimliliği konusunda örnek bir uygulama alanı haline gelmesi önemli bir kazanım olacaktır."

        - KBÜ'de geliştirilecek yerli kit sayesinde kanser ilaçlarına yönelik AR-GE süreçleri hızlanacak

        KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı'nın yürütücülüğünü yaptığı "Monoklonal Antikorların Glikozilasyon Analizlerine Yönelik Manyetik HILIC Saflaştırma Teknolojisi İçeren Kitlerin Geliştirilmesi" başlıklı proje, "TÜBİTAK–TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, biyoteknoloji ve biyofarmasötik alanda yaygın şekilde kullanılan monoklonal antikorların analizinde önemli aşama olan numune hazırlama ve saflaştırma süreçlerine yönelik yeni kitlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Bu kitlerle, laboratuvarlarda yürütülen analizlerin daha pratik, hızlı ve tekrarlanabilir sonuçlar üretecek şekilde standardize edilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayılı, TÜBİTAK–TEYDEB'e sundukları projenin kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Projenin özellikle kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların geliştirilmesi ve doğrulanması süreçlerinde ihtiyaç duyulan örnek hazırlama kitlerine odaklandığını belirten Kayılı, yerli, hızlı ve düşük maliyetli çözüm sunacaklarını kaydetti.

        Kayılı, çalışmaların Karabük Üniversitesinin akademik destekleriyle yürütüldüğünü vurgulayarak, geliştirilecek kitlerin ilaç AR-GE süreçlerine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

