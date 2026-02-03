Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te 2 vaşak ve karaca fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla 2 vaşak ve karacaya ait görüntüler kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:24
        Karabük'te 2 vaşak ve karaca fotokapanla görüntülendi
        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla 2 vaşak ve karacaya ait görüntüler kaydedildi.

        Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Işık, karaca ile nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntüledi.

        Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, 2 vaşak ve karacanın bölgede dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

