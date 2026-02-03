Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:35
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Madak, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

        Valilik makamında gerçekleşen programda ilde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin planlanan faaliyetler ele alındı.

        Vali Çağatay, ziyaretinden dolayı Madak'a teşekkür etti.

        Programa, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz da katıldı.

        Daha sonra Karabük Belediyesine geçen Madak, Başkan Özkan Çetinkaya ile bir araya geldi.

        Ziyarette, şehirde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Madak, Başkan Ferhat Salt ile görüştü.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Safranbolu Aile Destek Merkezi ile Safranbolu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne de giden Madak, daha sonra kentten ayrıldı.

