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        Karabük'te huzurevi sakinleri resim sergisi açtı

        Karabük Yücel Huzurevi sakinleri, kendileri için açılan sanat atölyesinde yaptıkları resimleri beğeniye sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:59
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        Karabük'te huzurevi sakinleri resim sergisi açtı
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        Karabük Yücel Huzurevi sakinleri, kendileri için açılan sanat atölyesinde yaptıkları resimleri beğeniye sundu.

        Karabük Valiliği 3 Nisan Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda açılan "Hayata Dokunan Renkler" sergisi, huzurevi sakinlerinin hayata bakışlarını yansıtan 47 resimden oluştu.

        Sergi açılışı öncesinde konuşan Vali Mustafa Yavuz, Yücel Huzurevini ziyaretinde, huzurevi sakinlerinin yaptıkları eserlerden sergi açma isteğinde bulunduğunu söyledi.

        Kendilerinin de resimleri sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

        "Yücel Huzurevimizde kalan büyüklerimizin yaptığı her bir resim, aslında bir yaşam tecrübesinin, bir duygunun ve bir hatıranın yansımasıdır. 'Hayata Dokunan Renkler' sergisi, büyüklerimizin yaşama sevincini, üretme arzusunu ve topluma katkı sunma isteğini güçlü bir şekilde ifade ediyor. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm büyüklerimizi ve huzurevi çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Yavuz ve protokol üyeleri, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek eserleri inceledi.

        Açılışa, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kamu kurumlarının müdürleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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