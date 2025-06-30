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        "İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesi kapsamında 117 proje tanıtıldı

        Karabük Valiliğince hazırlanan "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi" kapsamında hazırlanan 117 proje kamuoyuna tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:56 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:31
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        "İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesi kapsamında 117 proje tanıtıldı
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        Karabük Valiliğince hazırlanan "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi" kapsamında hazırlanan 117 proje kamuoyuna tanıtıldı.

        Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü işbirliği modeli oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında Valilik 3 Nisan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 4 başlıkta geliştirilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projelerin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Programın açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, çocuklardan kadınlara, yaşlılardan engellilere, afet yönetiminden eğitime, sağlıktan kalkınmaya kadar toplumun her kesimine dokunan projeler hazırlandığını söyledi.

        Özellikle "Birlikte Yaşama Kültürü" başlığı altında yürütülen çalışmaların, sosyal uyumu güçlendirme adına önem taşıdığını belirten Yavuz, "Tüm bunlar bu salonlarda değil mahallelerde, caddelerde, sokaklarda ve hanelerde Karabüklü hemşerilerimizin hayatına dokunarak gerçek karşılığını bulacak." dedi.

        Yavuz, Karabük'ün Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşu sayısında 34. sırada, nüfusa oranla ise 1. sırada yer aldığını hatırlatarak, "Bu güçlü gelenek Karabük'e büyük potansiyel kazandırdı. Yalnızca Karabük içindeki sivil toplum kuruluşlarıyla değil, Ankara ve İstanbul'daki Karabüklü hemşerilerimizin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yapacağız. Bu hikayeyi birlikte yazacağız, birlikte tanıtacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 4 projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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