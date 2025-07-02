Karabük'te yolda yürürken düşüp başını çarpan kişi öldü
Karabük'te yolda yürürken düşüp başını çarpan kişi hayatını kaybetti.
Karabük'te yolda yürürken düşüp başını çarpan kişi hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta yürüyen Erdoğan Denizli (54), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, başını zemine çarpan Denizli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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