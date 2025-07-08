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        Karabük'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor

        Yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:15
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        Karabük'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor
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        Yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, ormanların korunması adına jandarma ekiplerinin ormanlara izinsiz girişlerle ilgili denetimlerini artırdığı belirtildi.

        Karabük'ün yüzölçümüne oranla Türkiye'nin en yüksek orman varlığına sahip ili olduğu aktarılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek ve doğal alanları korumak amacıyla Valilikçe 2 Haziran-31 Ekim tarihlerinde piknik ve mesire alanları haricindeki yerler dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ormanlara izinsiz giriş yaptığı tespit edilenler hakkında idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, yangın riskine karşı jandarma ekiplerinin devriye ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

        Açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ormanların korunmasına destek verebileceği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, "Ormanlarımız sadece Karabük'ün değil, ülkemizin nefesidir. Her vatandaşımızdan yeşil vatanımız ve milli servetimizi koruma konusunda duyarlılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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