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        Karabük'te devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:52
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        Karabük'te devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 25 AEM 974 plakalı beton mikseri, Ihlamur Teras yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki E.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan mazot dökülen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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