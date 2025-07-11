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        Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na katılan Karabük BİLSEM öğrencileri hedef büyüttü

        Singapur'da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hedef büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:58
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        Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na katılan Karabük BİLSEM öğrencileri hedef büyüttü
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        Singapur'da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hedef büyüttü.

        Singapur Ulusal Üniversitesi'nde 22-28 Haziran'da bu yıl ilki düzenlenen olimpiyata tam burslu katılan Karabük BİLSEM öğrencileri Elif Bayram, Cansu Melek Karpuz, Ayşegül Yabacı ve Melek Sertkaya, 26 ülke arasında Türkiye'yi temsil etti.

        Siber güvenlik üzerine çalışmalar yürüten takımlar ile yarışan öğrenciler, olimpiyatta 4 ödül kazandı.

        Öğrenciler, gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı 2026 finallerine katılarak derece elde etmeyi hedefliyor.

        Karabük BİLSEM Müdürü Seçil Araşkal, AA muhabirine, önceliklerinin, küresel dünyada bilgiyi kullanabilen, çok yönlü düşünebilen, dil becerilerine hakim, teknolojiyi etik şekilde kullanabilen ve dijital okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Bu vizyonu gerçekleştirmek için çeşitli alanlarda yarışmalara katıldıklarını belirten Araşkal, "Aslında bunları yarışma olarak da görmemekteyiz. Bunlar Türkiye'nin geleceğe stratejik yatırımıdır." dedi.

        BİLSEM matematik öğretmeni Seda Aksu da yarışmada, siber güvenlik alanında dünyada hızla ilerleme yaşandığını gördüklerini kaydetti.

        Aksu, olimpiyatta 26 ülkeden rakiplerle yarıştıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz öncesinde bununla ilgili çok büyük eğitimler almamıştı. Hobi olarak ilgileniyorlardı. Yarışma öncesinde sadece birkaç haftalık kursa dahil oldular ve evlerinde çalıştılar. Buna rağmen yarışmada 4 başarı ödülü alarak ortalarda yer aldılar. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Önümüzdeki yıl hem eğitimimizi artırarak hem de donanımımızı güçlendirerek Avustralya'da yapılacak Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı 2026 finallerine katılmayı ve bu sefer en az 4 madalyayla dönmeyi hedefliyoruz."

        - "Dil açısından da bize çok katkıda bulundu"

        Yarışmaya katılan BİLSEM öğrencisi 16 yaşındaki Elif Bayram ise olimpiyatta katılarak güzel deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

        Singapur'daki öğrencilerin yaşamını gördüklerini, birebir sohbetlerde bulunduklarını anlatan Bayram, "Dil açısından da bize çok katkıda bulundu. Singapur'un ana dili İngilizce olduğu için sohbet etmemiz bize çok büyük katkı sağladı. Oradaki Türk öğrencilerle tanıştık. Burs olanaklarını öğrendik." ifadesini kullandı.

        Öğrenci 16 yaşındaki Ayşegül Yabacı, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmenin gurur verici olduğunu vurguladı.

        Teknoloji çağında zaman ilerledikçe yapay zeka, yazılım ve siber güvenlik gibi alanlara ilginin arttığına işaret eden Yabacı, "Siber güvenlik gibi önemli bir alanda ülkemizi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Yarışma bize sosyallik de kazandırdı. Orada birçok ülkeden insanlar vardı ve onlarla iletişim kurduk. Hala iletişimde kaldığımız insanlar da var. Gelecek yıl Avustralya'da yapılacak yarışmaya katılmak istiyoruz. Yarışmaya kadar kendimizi geliştireceğimizi ve siber güvenlik alanında daha çok uzmanlaşacağımızı inanıyoruz. Gelecek yıl daha iyi başarılarla ülkemize dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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