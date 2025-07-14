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        Karabük'te caddeler ve binalar Türk bayraklarıyla donatıldı

        Karabük'te "Terörsüz Türkiye"ye destek için caddelere ve binalara Türk bayrakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:21
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        Karabük'te caddeler ve binalar Türk bayraklarıyla donatıldı
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        Karabük'te "Terörsüz Türkiye"ye destek için caddelere ve binalara Türk bayrakları asıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Terörsüz Türkiye" çağrısı Karabük'te de karşılık buldu.

        Kent merkezinde, özellikle yoğun olarak kullanılan caddelerde Türk bayrakları dalgalanmaya başladı.

        Karabük Belediyesi, tarafından Kemal Güneş Caddesi bayraklarla süsledi. Belediye binası başta olmak üzere tüm hizmet tesislerinin girişlerine Türk bayrakları asıldı.

        Vatandaşların da evlerinin balkonlarına ve iş yerlerine bayrak asarak destek verdiği görüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek Karabük halkını ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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