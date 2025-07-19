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        Karabük'te 4 öğrenci AYT'den tam puan aldı

        Karabük'te 4 öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) tam puan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:03
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        Karabük'te 4 öğrenci AYT'den tam puan aldı
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        Karabük'te 4 öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) tam puan aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş YKS sonuçlarını değerlendirerek ilde tarihi başarıya imza atıldığını duyurdu.

        Sonuçlara göre, Karabük TED Koleji öğrencisi Hamza Mete Turan ile Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencileri Ensar Uysal, Alp Bora Üstün ve Ahmet Efe Özmen sınavda tam puan aldı.

        Akbaş, ilk alınan verilere göre YKS'de bu yıl elde edilen başarının yıllara göre artarak devam ettiğini belirtti.

        Başarının ardında Milli Eğitim Bakanlığının politikaları, Vali Mustafa Yavuz'un himayesi, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim paydaşlarının katkıları olduğunu belirten Akbaş, şükranlarını iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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