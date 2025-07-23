Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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