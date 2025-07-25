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        GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınlarına 3. gününde müdahale sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:01
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        GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınlarına 3. gününde müdahale sürüyor
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        Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

        Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

        Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Çalışmalara, 2 yangın söndürme uçağı, 16 helikopter, 356 araç ve 1500 personel destek veriyor.

        Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Boyalı, Dudaş, Güneysaz, Şamlar, Beydini, Erkeç, Belen ve Kışla köylerinden 216 hanede 514 kişi, Merkez ilçeye bağlı Davutlar, Kamış, Üçbaş, Ortaca, Mehterler ve Tandır köylerinden 451 hanede 710 kişi ile Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde 36 hanede 82 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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