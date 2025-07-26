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        GÜNCELLEME - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:43
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        GÜNCELLEME - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

        Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

        Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

        Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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