Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 5. gününde devam ediyor.

Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.