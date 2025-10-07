Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te Yenice Caddesi trafiğe açıldı.

Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların ardından Yenice Caddesi trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı sistemleri yenilendi, kaldırımlar düzenlendi, asfalt serimi ve aydınlatma direkleriyle caddeye yeni bir çehre kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük'ü adım adım güzelleştirdiklerini belirterek, "Yenice Caddemizdeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtık. Yeni kaldırımlar, güçlü altyapı ve modern aydınlatmalarla vatandaşlarımız için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım alanı oluşturduk. Her şey daha yaşanabilir bir Karabük için. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- KBÜ'de "Gazze'de Çocuk Olmak" paneli düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Gazze'de Çocuk Olmak" paneli yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze Ahli Arab Hastanesi Ameliyathane Hemşiresi İman Uygun ve Memorial Dicle Hastanesinde görevli Op. Dr. Taner Kamacı konuşmacı olarak katıldı.