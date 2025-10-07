Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te Yenice Caddesi trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:19
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te Yenice Caddesi trafiğe açıldı.

        Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların ardından Yenice Caddesi trafiğe açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı sistemleri yenilendi, kaldırımlar düzenlendi, asfalt serimi ve aydınlatma direkleriyle caddeye yeni bir çehre kazandırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük'ü adım adım güzelleştirdiklerini belirterek, "Yenice Caddemizdeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtık. Yeni kaldırımlar, güçlü altyapı ve modern aydınlatmalarla vatandaşlarımız için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım alanı oluşturduk. Her şey daha yaşanabilir bir Karabük için. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        - KBÜ'de "Gazze'de Çocuk Olmak" paneli düzenlendi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Gazze'de Çocuk Olmak" paneli yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze Ahli Arab Hastanesi Ameliyathane Hemşiresi İman Uygun ve Memorial Dicle Hastanesinde görevli Op. Dr. Taner Kamacı konuşmacı olarak katıldı.

        Panele Karabük Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

        - Karabük Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'dan "Türk Ceza Kanunu'nun Uzayda İşlenen Suçlara Uygulanabilirliği" kitabı

        Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz'ın "Türk Ceza Kanunu'nun Uzayda İşlenen Suçlara Uygulanabilirliği" isimli kitabı çıktı.

        Cezaevi ve basın savcılığı görevleri de bulunan Yılmaz'ın eserinde, Türk hukuk doktrini açısından yenilikçi konu ele alınıyor.

        Yılmaz, kitabının önsözünde şunları kaydetti:

        "İnsanlık gökyüzüne bakarken hep hayaller kurdu. Aya ayak basmakla başlayan yolculuk, artık yeni suç tiplerini ve hukuki sorumlulukları da beraberinde getirdi. Bu kitap, Türk Ceza Kanunu'nun sınırları aşarak uzaya nasıl uygulanabileceğini tartışmak ve okuyucuya farklı bir perspektif kazandırmak amacıyla kaleme alındı. Dilerim ki bu çalışma geleceğin hukukçularına ufuk açıcı bir yol haritası olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

