        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR'den Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya araç desteği

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya araç desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:33 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:33
        KARDEMİR'den Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya araç desteği
        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya araç desteği sağladı.

        Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in sadece üretim gücüyle değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de kurulu olduğu şehre ve Türkiye'ye değer katmaya devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, yaşam kalitesinin artırılması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi hedefiyle pek çok alanda sosyal projelere destek veren KARDEMİR'in, son olarak Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya verdiği araç desteğiyle örnek bir çalışmaya daha imza attığı belirtildi.

        KARDEMİR'in, Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin Karabük'teki kan bağışı hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi amacıyla gezici kan alma otobüsü alımına destek sağladığı kaydedilen açıklamada, "KARDEMİR'in bu katkısı sayesinde otobüs, Türk Kızılay tarafından hizmete kazandırılarak kan bağışı faaliyetleri için hazır hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Hasan Ergen, Türk Kızılay Karabük İl Başkanı Cemalettin Yavaşcı ve beraberindeki heyetin KARDEMİR'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdiği aktarılarak, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz'a plaket takdim edildiği belirtildi.

        Karabük Belediyesinin halka daha etkin hizmet sunabilmesi amacıyla cenaze aracı, damperli kamyon ve çift kabin kamyonetten oluşan hizmet araçlarının KARDEMİR'ce temin edilerek belediye araç filosuna kazandırıldığı kaydedilen açıklamada, anahtar tesliminin Oflaz tarafından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve beraberindeki heyete teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

