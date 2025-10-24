Bisiklet tutkunları Karabük'te sonbaharın renkleri arasında pedal çevirecek

5. Karabük Bisiklet Festivali başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale, Türkiye'nin 12 ilinden 70 bisikletsever katılıyor.

Yenice ilçesinde bir araya gelen bisikletliler, Ihlamur Teras ve Göktepe Yaylası'nı kapsayan parkurda 42 kilometre pedal çevirecek. Bisikletliler, yarın da Ihlamur Teras ve Şeker Kanyonu'nu kapsayan parkurda 38 kilometre pedallayacak.

Katılımcılara sonbaharın renkleri arasında pedal çevirme imkanı sunan festival, 26 Ekim'de sona erecek.

- "Sporu ve sporcuları her türlü konuda destekliyoruz"

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, AA muhabirine, ilçede yapılacak bütün etkinliklere destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'de hangi etkinliği yapmak isteyen kulüp ya da birliktelik varsa gelsin, Yenice'de hem Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını hem de güzel misafirperverliği görsün ve yaşasın istiyoruz." dedi.

Karabük Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu da bisiklet yoluyla bölgeyi tanıtacaklarını, bisiklet turizminin Türkiye'de ve bölgede gelişmesi için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini dile getirdi.