Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Bisiklet tutkunları Karabük'te sonbaharın renkleri arasında pedal çevirecek

        5. Karabük Bisiklet Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet tutkunları Karabük'te sonbaharın renkleri arasında pedal çevirecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5. Karabük Bisiklet Festivali başladı.

        Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale, Türkiye'nin 12 ilinden 70 bisikletsever katılıyor.

        Yenice ilçesinde bir araya gelen bisikletliler, Ihlamur Teras ve Göktepe Yaylası'nı kapsayan parkurda 42 kilometre pedal çevirecek. Bisikletliler, yarın da Ihlamur Teras ve Şeker Kanyonu'nu kapsayan parkurda 38 kilometre pedallayacak.

        Katılımcılara sonbaharın renkleri arasında pedal çevirme imkanı sunan festival, 26 Ekim'de sona erecek.

        - "Sporu ve sporcuları her türlü konuda destekliyoruz"

        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, AA muhabirine, ilçede yapılacak bütün etkinliklere destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'de hangi etkinliği yapmak isteyen kulüp ya da birliktelik varsa gelsin, Yenice'de hem Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını hem de güzel misafirperverliği görsün ve yaşasın istiyoruz." dedi.

        Karabük Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu da bisiklet yoluyla bölgeyi tanıtacaklarını, bisiklet turizminin Türkiye'de ve bölgede gelişmesi için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini dile getirdi.

        Aydoğdu, bugün 42 kilometrelik yarın da 38 kilometrelik parkurların olduğunu, pazar günü de yürüyüş yapacaklarını kaydetti.

        Festival için özellikle sonbaharı seçtiklerini belirten Aydoğdu, "Sonbahar sanattır. O sanatın en güzel örneklerini Yenice'de görüyoruz. Doğanın bütün renklerini bir arada görebileceğimiz bir mevsim." diye konuştu.

        Festivale Eskişehir'den katılan Deniz Kılıç ise Yenice'ye ilk defa geldiğini dile getirerek, "Burası benim hayalimdi açıkçası. Böyle bir fırsat verdiği için Karabük Bisiklet Derneğine çok teşekkür ediyorum. Organizasyon çok güzel." ifadesini kullandı.

        Festivale İstanbul'dan gelen Özlem Bektaş, Karabük'ün doğasını çok sevdiğini söyledi.

        Geçen yıl yapılan festivalin kendisini etkilediğini anlatan Bektaş, "Bu yıl da katılmak istedim. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm doğa ve bisikletseverleri Yenice'ye bekliyoruz. Yenice ormanlarını görmelerini çok istiyorum. Bu mevsimde çok güzel bir tablo çiziyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Karabük-Zonguldak demir yolu hattı heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Karabük-Zonguldak demir yolu hattı heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        KARDEMİR'den Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya araç desteği
        KARDEMİR'den Karabük Belediyesi ve Türk Kızılaya araç desteği
        Karabük Üniversitesinden implant enfeksiyonlarına karşı yenilikçi yöntem
        Karabük Üniversitesinden implant enfeksiyonlarına karşı yenilikçi yöntem
        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi
        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi
        Evinin bahçesindeki su oluğuna düşüp öldü
        Evinin bahçesindeki su oluğuna düşüp öldü
        KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazan...
        KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazan...