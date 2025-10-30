Karabük'te ekilen "mucize bitki" safranın hasadı sürüyor

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor.

Geçen yıl Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sürüyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 22 yaşındaki ziraat mühendisi Mine Yılmaz, AA muhabirine, babasıyla Safranbolu safranını daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, çiçeklenmenin gayet iyi olduğunu, verimin her geçen gün arttığını, çiçeklenmenin 20-25 gün daha sürmesini beklediklerini anlattı.

Yılmaz, kilogram fiyatı 600 bin lira olan safrandan bu yıl 24-25 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti: