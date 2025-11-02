Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde oyuncular Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun sahne aldığı oyun, sanatseverlerden beğeni topladı.

        Gösteri sonunda seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Karabük'te sosyal ve kültürel hayatı canlandırmak, sanatın her dalını vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu akşam burada gördüğümüz coşku, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Oyuncu Altay da Karabük seyircisinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Oyuncu Karaaytu ise kültür sanatın böylesine sahiplenildiği şehirlerde sahne almak kendisine mutluluk verdiğini aktardı.

        Etkinliğe, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva da katıldı.

        - Karabük Üniversitesi, ÜNİDES'te kabul edilen toplam 136 projeyle yeniden Türkiye birincisi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 5 dönemde kabul edilen toplam 136 projesiyle Türkiye birincisi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES'te 5 dönemlik süreçte 136 projeyle en fazla destek alan üniversite konumundaki KBÜ, sıralamada Türkiye birincisi oldu.

        ÜNİDES 5. dönem sonuçlarına göre KBÜ öğrencileri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan 23 proje destek almaya hak kazandı.

        KBÜ, projeleriyle toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, kültürel gelişim ve gönüllülük alanlarında örnek uygulamalar ortaya koydu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te davetliler arasında patlayan havai fişekler endişeye yol açtı
        Karabük'te davetliler arasında patlayan havai fişekler endişeye yol açtı
        Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Karabük'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi
        Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi