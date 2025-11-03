Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        İncekaya Kanyonu'nu ziyaret edenler, cam seyir terasından sonbahar manzarası izliyor

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasına gelen ziyaretçiler, sonbaharın tonlarını seyretme imkanı buluyor.

        Giriş: 03.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:13
        İncekaya Kanyonu'nu ziyaret edenler, cam seyir terasından sonbahar manzarası izliyor
        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasına gelen ziyaretçiler, sonbaharın tonlarını seyretme imkanı buluyor.

        Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, "Türkiye'nin ilk cam seyir terası" olma özelliği taşıyor.

        Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki 75 ton yüke dayanıklı teras, özellikle hafta sonlarında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

        Bölgeye gelenler, sonbahar aylarında yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu manzarayı 80 metre yükseklikten izliyor.

        Terası bu yıl 152 bin 643 kişi ziyaret etti ve 10 milyon 33 bin lira gelir elde edildi.

