Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver'i de ziyaret eden Yavuz, jandarme ve emniyet mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

- Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Filistin'e destek

Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen kermeste, hükümlülerin yaptığı el emeği ürünleri ilgi gördü.

Elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek.

- Şehit Nuri Özcan'ın babaevine taziye ziyareti

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın kentte yaşayan babası Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.