Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver'i de ziyaret eden Yavuz, jandarme ve emniyet mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

        - Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Filistin'e destek

        Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

        Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen kermeste, hükümlülerin yaptığı el emeği ürünleri ilgi gördü.

        Elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek.

        - Şehit Nuri Özcan'ın babaevine taziye ziyareti

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın kentte yaşayan babası Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya ve Salt, baba Özcan ile görüştü.

        Öte yandan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç da aileyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Takla atan otomobilden 2 kişi yaralı kurtuldu
        Takla atan otomobilden 2 kişi yaralı kurtuldu
        Karabük'te Filistin halkı yararına dayanışma etkinliği düzenlendi
        Karabük'te Filistin halkı yararına dayanışma etkinliği düzenlendi
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bağ evinde saklanan firari hükümlüye jandarmanın operasyonu dron kamerasınd...
        Bağ evinde saklanan firari hükümlüye jandarmanın operasyonu dron kamerasınd...
        Karabük'te firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı
        Karabük'te firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı
        Üç yıldır aranan 29 yıl hapis hükümlüsü firari hayvan çiftliğinde yakalandı
        Üç yıldır aranan 29 yıl hapis hükümlüsü firari hayvan çiftliğinde yakalandı