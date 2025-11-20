AB'den coğrafi tescil alan Yenice ıhlamur balı markalaşma yolunda ilerleyecek
Karabük'te yetiştirilen, kendine özgü aroması, sarı–amber rengi ve ıhlamur kokusuyla öne çıkan Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi tescil alması, ürünün markalaşmasına katkı sağlayacak.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere, bugün Karabük'te güne güzel haberle uyandıklarını söyledi.
Karabük'ün turizm, tarım, kültürel ve tarihi değerlere sahip olduğunu belirten Yavuz, bu değerlerin tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve markalaşması konusunda kentteki tüm aktörlerle işbirliği içerisinde çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.
Yavuz, Karabük'ün tarımsal, coğrafi, kültürel ve sosyal ürünlerinin tanıtılması noktasında coğrafi işaretle ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Şu ana kadar 9 ürünümüzün ulusal anlamda coğrafi işareti bulunmakta. Yenice ıhlamur balımızın Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alması için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımızın teknik desteği, yerelde Yenice Kaymakamlığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Karabük Arıcılar Birliğimiz ve diğer işbirliği yaptığımız kurumlarımızla sürecini başlatmış olduk." dedi.
Geçen yıl 25 Ekim'de Avrupa Birliğine başvuru yaptıklarını hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:
"İncelemeler yapıldıktan sonra 3 ay önce ilana çıktı. 3 ay boyunca ilanda kaldı ve bugün itibarıyla da Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde yayınlanarak Yenice ıhlamur balımız bu anlamda ülkemizin 43. ürünü olarak Avrupa Birliği coğrafi işaretini almış bulunmaktadır. Gerçekten bu bizim ve ülkemiz için güzel bir haber. Karabük'ümüzde ürünlerimizin, değerlerimizin markalaşması noktasındaki bu yolculuklar bizim için kıymetli. Ulusal coğrafi işaret yolculuğundan sonra Avrupa Birliği coğrafi işaret yolculuğunun da bu şekilde sonuçlanması bizleri ziyadesiyle sevindirdi."
Yavuz, Karabük'ün yüzölçümünün yüzde 74'ünün, Yenice'nin ise yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı olduğunu aktararak, "Yenice'nin biyoçeşitliliği bal düzeyinde tescillenmiş oldu. Bundan sonra ıhlamur kokulu, çiçek kokulu balımızı hem ülkemize hem Avrupa'ya hem tüm dünyaya tanıtımı noktasında da mesafe aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Yenice ıhlamur balının AB'den coğrafi işaret tescili almasının markalaşma yolunda atılan önemli adım olduğunu dile getiren Yavuz, "Bundan sonra bu ürünün ticarileşmesi, markalaşması, piyasa değerinin artırılması ve hak ettiği değeri görme noktasında mutlaka bu coğrafi işaret ve bu tescil bizim için çok faydalı olacak." dedi.
Yavuz, bundan sonra arıcıların, bu işle iştigal eden kişilerin daha yüksek gelirler, ekonomik değer elde etmesini temenni ederek, tescilin balcılığın, arıcılığın geliştirilmesine de katkı sağlayacağını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.
