GÜNCELLEME - Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı.

