        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açılacak

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi", 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:01
        "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açılacak
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi", 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, şehrin zengin tarihini, kültürel mirasını, ortak hatıralarını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarma amacıyla hazırlanan müzenin, geçmişin nefes aldığı, geleceğin ilham bulduğu kültür durağı olacağı bildirildi.

        Öğretmenler Günü'nde gerçekleşecek açılış töreniyle hem eğitim tarihine ışık tutan hem de Safranbolu'nun köklü kültürel dokusunu yansıtan tarihi yapının kent yaşamına kazandırılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşlar açılışa davet edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, eğitim tarihinin izlerini taşıyan materyallerin özenle düzenlendiği müzenin, hem öğrenciler hem de ziyaretçiler için değerli bir kültürel durak olacağını aktararak, "Karabük'ün tarihini, eğitim geçmişini, kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bu çalışmaya başlamaktan ve desteklemekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

