        Karabük Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesispor'u 71-54 yendi.

        Anadolu Ajansı
        23.11.2025 - 17:30
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesispor'u 71-54 yendi.

        Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 34-29 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 71-54 kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

