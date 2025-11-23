Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesispor'u 71-54 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 34-29 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 71-54 kazandı.
