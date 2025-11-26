Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'teki Bulak Mencilis Mağarası 16 Mart 2026'ya kadar geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'teki Bulak Mencilis Mağarası 16 Mart 2026'ya kadar geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Bulak Mencilis Mağarası'nın il turizmine katkısının devam ettirilmesi amacıyla geçici olarak işletildiği belirtildi.

        Mağara içindeki oluşumlar ile bu oluşumların meydana gelmesini sağlayan nem ve su birikintilerinin, zorunlu olarak yapılan ışıklandırmalardan olumsuz yönde etkilendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca 15 Kasım-15 Mayıs tarihlerinde, mağara içindeki yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsimleridir. Türkiye'de mağaracılık uygulamaları incelendiğinde bazı mağaraların bu dönemlerde kapandığı bilinmektedir. Mağaradaki doğal oluşumlar üzerinde zorunlu olarak yapılan ışıklandırmaların olumsuz etkilerini en aza indirmek, 2025 yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle mağaradaki doğal oluşumlar üzerinde olumlu etkisi olan su ve nem miktarının artmasını temin etmek ve mağara içinde bulunan yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsiminde doğal hayatın korunması maksadıyla Bulak Mencilis Mağarası 24 Kasım'da başlamak üzere 16 Mart 2026'ya kadar ziyarete geçici olarak kapatılmıştır."

        - Ödüllü kısa filmler öğrencilerle buluştu

        21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

        Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", "Yolda" ve "Kimlik" filmleri gösterime sunuldu.

        Etkinliğe, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!

        Benzer Haberler

        Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamın...
        Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamın...
        Karabük'te asayiş uygulamalarında aranan 20 kişi yakalandı
        Karabük'te asayiş uygulamalarında aranan 20 kişi yakalandı
        Sağlık Bakanlığından Karabük'teki hastanelere yeni tıbbi cihaz desteği
        Sağlık Bakanlığından Karabük'teki hastanelere yeni tıbbi cihaz desteği
        Karabük Belediyesi "Kentlerin Sessiz Tanıkları" paneline ev sahipliği yapac...
        Karabük Belediyesi "Kentlerin Sessiz Tanıkları" paneline ev sahipliği yapac...
        İl Sağlık Müdürlüğü, afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirdi
        İl Sağlık Müdürlüğü, afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirdi
        KBÜ ile Ulus Belediyesi yerel kalkınma için iş birliğini güçlendiriyor
        KBÜ ile Ulus Belediyesi yerel kalkınma için iş birliğini güçlendiriyor