        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

        Karabük'te "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:07
        Karabük'te TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 280 konutun anahtar teslim töreni, Kartaltepe Mahallesi TOKİ Konutları bahçesinde yapıldı.

        Törende konuşan Vali Vekili Mustafa Şahin, iki yıllık sürecin ardından konutların hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

        Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dünyada mekan, ahirette iman. Allah bunları sizlere nasip etsin." dedi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de konutların 13 Eylül 2023'te ihalesinin olduğunu, 10 Kasım 2023'te de yer teslimi yapıldığını belirtti.

        Şahin, "Arkamda gördüğünüz eser, AK Parti iktidarlarının, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'in geçmiş 2-3 yıllık süreçte ortaya koyduğu eserlerden sadece biri. Ülke genelinde yapılacak 500 bin konut kapsamında Karabük'te de 1600 civarı konutu inşallah inşa etmeye muvaffak olacağız." diye konuştu.

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Karabük tarihinin en büyük konut seferberliğini başlattıklarını belirterek, "Karabük il olduktan bu yana yapılan TOKİ konutu sayısı 6 bin 400. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 1922 konut ve iş yerinin temelini attık. 2026'da 1600 konutun temelini atacağız. Bu dönemde yapılacak konut sayısı 3 bin 500'ü geçecek." ifadesini kullandı.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise konut üretimine destek vereceklerini vurgulayarak, "Hemşerilerimiz daha modern ve depreme dayanıklı konutlarda yaşasın istiyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları, protokol üyelerince verildi. Daha sonra protokol üyeleri daireleri gezdi.

        Törene, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

