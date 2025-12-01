Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:00
        Karabük'ün Eflani ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        E.B. (43) idaresindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde K.G. (43) yönetimindeki 78 SP 528 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki E.G (51), İ.G (18), S.N.G. (16) ve B.G. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

