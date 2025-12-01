Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
E.B. (43) idaresindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde K.G. (43) yönetimindeki 78 SP 528 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki E.G (51), İ.G (18), S.N.G. (16) ve B.G. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
