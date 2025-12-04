Karabük İdari İşler Savcısı Yılmaz, yapımına başlanan adalet sarayını inceledi

Karabük İdari İşler Savcısı Oğuz Yılmaz, yapımına başlanan adalet sarayında incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı kontrol mühendisleri ve teknikerlerle hafriyat çalışmalarının başladığı sahada inceleme yapan Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında kazık çakma makinelerinin gelecek hafta geleceği belirtildi.

Karabük Adalet Sarayı temel atma töreninin 26 Aralık Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapılması planlanıyor.

- Karabük Adalet Sarayı 23 bin 453 metrekare kapalı alana sahip olacak

Karabük Adalet Sarayı, 23 bin 453 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak, bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacak. 54 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 21 duruşma salonun olacağı adalet sarayında, İcra Dairesi, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çocuk Adalet Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile 262 araçlık kapalı otopark bulunacak.