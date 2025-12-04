Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük İdari İşler Savcısı Yılmaz, yapımına başlanan adalet sarayını inceledi

        Karabük İdari İşler Savcısı Oğuz Yılmaz, yapımına başlanan adalet sarayında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük İdari İşler Savcısı Yılmaz, yapımına başlanan adalet sarayını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük İdari İşler Savcısı Oğuz Yılmaz, yapımına başlanan adalet sarayında incelemelerde bulundu.

        Adalet Bakanlığı kontrol mühendisleri ve teknikerlerle hafriyat çalışmalarının başladığı sahada inceleme yapan Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

        Çalışmalar kapsamında kazık çakma makinelerinin gelecek hafta geleceği belirtildi.

        Karabük Adalet Sarayı temel atma töreninin 26 Aralık Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapılması planlanıyor.

        - Karabük Adalet Sarayı 23 bin 453 metrekare kapalı alana sahip olacak

        Karabük Adalet Sarayı, 23 bin 453 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak, bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacak. 54 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 21 duruşma salonun olacağı adalet sarayında, İcra Dairesi, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çocuk Adalet Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile 262 araçlık kapalı otopark bulunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Karabük Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu
        Karabük Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu
        Rektör Kırışık, Diş Hekimliği Fakültesinin yeni akademisyenleriyle buluştu
        Rektör Kırışık, Diş Hekimliği Fakültesinin yeni akademisyenleriyle buluştu
        Karabük'te evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Karabük'te evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu
        Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu
        Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu
        Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu
        Karabük Bilim Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik
        Karabük Bilim Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik