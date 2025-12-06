Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi

        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Karabük'ün Yenice ilçesinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:54
        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi
        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Karabük'ün Yenice ilçesinde görüntülendi.

        Güney köyünde gezintiye çıkan kişi, çayın içerisinde duran leyleği fark etti.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde Türkiye'de nadir görülen türlerden kara leylek olduğu belirlenen kuşun çayın içerisinde beklemesi, ardından uçarak gözden kaybolması yer alıyor.

