Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Karabük'ün Yenice ilçesinde görüntülendi.
Güney köyünde gezintiye çıkan kişi, çayın içerisinde duran leyleği fark etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde Türkiye'de nadir görülen türlerden kara leylek olduğu belirlenen kuşun çayın içerisinde beklemesi, ardından uçarak gözden kaybolması yer alıyor.
