Karabük'te evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi Köyiçi Sokak'taki bir evin çatısında mahsur kalan kediyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
