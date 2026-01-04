Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 23:31 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karşıyaka Mahallesi'nde H.D'ye ait 45 YA 1769 plakalı park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi
        Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi
        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
        Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te kardan kapanan 278 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı
        Karabük'te kardan kapanan 278 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı