Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor

Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sürüyor.

Zirveye çıkış güzergahlarını kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyaran İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiriyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.