        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor

        Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:25
        Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor
        Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sürüyor.

        Zirveye çıkış güzergahlarını kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyaran İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiriyor.

        Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış sonrasında bazı araçlar yolda kalırken, uzun araçların geçişine kontrollü izin verildi.

        Zonguldak-Karadeniz Ereğli istikameti D-010 kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekipleri kontrollü geçişlere izin verdi.

        Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

        Öte yandan, rampalarda çıkmakta zorluk çeken sürücüler nedeniyle kara yolunun bazı kesimlerinde araç kuyrukları oluştu.

