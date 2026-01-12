Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı kamerada

        Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te otomobilin korkuluklara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle korkuluk kırıldı, otomobil ise askıda kaldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, yağışlı havada kontrolden çıkan otomobilin korkuluklara çarpması, aracın askıda kalması ve kazanın ardından sürücünün bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor
        Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sis ve yağışa rağmen Keltepe'ye akın ettiler Kayak keyfi kazayla bitti
        Sis ve yağışa rağmen Keltepe'ye akın ettiler Kayak keyfi kazayla bitti
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Kaza yapınca aracını bırakıp gitti, o anlar kameraya yansıdı
        Kaza yapınca aracını bırakıp gitti, o anlar kameraya yansıdı
        Yenice Ihlamur Teras ziyaretçilerini ağırlıyor
        Yenice Ihlamur Teras ziyaretçilerini ağırlıyor
        Hakeme saldırmaya çalıştı sahadan güvenlikle çıkartıldı Karabük GSİM Spor K...
        Hakeme saldırmaya çalıştı sahadan güvenlikle çıkartıldı Karabük GSİM Spor K...