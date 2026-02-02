AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Karabük'te şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailesini ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre heyet, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Türk bayrağının yer aldığı plaketi takdim etti.



Şehitlerin emanetlerinin milletin en değerli varlığı olduğu belirtilen açıklamada, ziyarette şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı kaydedildi.

