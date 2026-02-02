Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Karabük'te şehit ailesini ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:21 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:24
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Karabük'te şehit ailesini ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailesini ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre heyet, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Türk bayrağının yer aldığı plaketi takdim etti.

        Şehitlerin emanetlerinin milletin en değerli varlığı olduğu belirtilen açıklamada, ziyarette şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

