        Karabük Haberleri

        Karabük'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü

        Karabük'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 2 köpek öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:57
        Karabük'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü
        Karabük'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 2 köpek öldü.

        Merkeze bağlı Cemaller köyünde S.S.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında ahırdaki iki köpek öldü, yapı kullanılamaz hale geldi.



