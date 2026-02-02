Karabük'te ahırda çıkan yangında 2 köpek öldü

Karabük'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 2 köpek öldü. Merkeze bağlı Cemaller köyünde S.S.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında ahırdaki iki köpek öldü, yapı kullanılamaz hale geldi.

